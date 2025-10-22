Haberler

Ürdün, İsrail'in Batı Şeria'daki Yasa Dışı Yerleşim İlhakını Kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ürdün, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakını öngören tasarının, İsrail Meclisindeki ön oylamada kabul edilmesini kesin bir dille reddetti ve uluslararası hukukun ihlaline dikkat çekti.

Ürdün, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakını öngören tasarının, İsrail Meclisindeki ön oylamada kabul edilmesini kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fuad Macali, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria üzerinde egemenlik kurma girişimlerini kesin bir dille reddettiğini ve şiddetle kınadığını belirtti.

Bu girişimlerin, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını, özellikle de 1967'den beri işgal altında bulunan Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Filistin topraklarının demografik yapısını, karakterini ve statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm İsrail tedbirlerini kınayan 2334 sayılı kararı açıkça ihlal ettiğini kaydeden Mecali, Uluslararası Adalet Divanı'nın tavsiye niteliğindeki görüşünün de İsrail'in Filistin topraklarını işgalinin yasa dışı olduğunu ve işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim yeri inşa ve ilhak tedbirlerinin geçersiz olduğunu teyit ettiğini vurguladı.

Uluslararası hukuku ve ilgili BM kararlarını ihlal eden tek taraflı ve yasa dışı İsrail politikalarının devam ettiği konusunda uyarıda bulunan Mecali, İsrail'in Batı Şeria'daki tüm önlemlerinin ve işgal altındaki Kudüs'teki İslami ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik ihlallerinin gayrimeşru ve yasa dışı olduğunu yineledi.

Mecali, uluslararası toplumu yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye, İsrail'i işgal altındaki Batı Şeria'daki tehlikeli tırmanışını ve yasa dışı eylemlerini durdurmaya zorlamaya ve Filistin halkının, "bölgede güvenlik ve istikrarı garanti altına alan adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmanın tek yolu olan" kendi ulusal topraklarında bağımsız bir devlet kurma yönündeki meşru haklarını yerine getirmeye çağırdı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarı, bugün İsrail Meclisindeki ön oylamada oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.

Tasarının ön oylamasına katılan İsrail parlamentosu vekillerinden 24'ü "hayır" oyu kullanırken, 25 milletvekili ise "evet" oyu vermişti.

Tasarının, İsrail Meclisinden geçerek yasalaşması için Mecliste 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.

Kaynak: AA / Ali Semerci - Güncel
Başsavcılıktan 'Minguzzi davası' açıklaması

Minguzzi davasında savcılık beklenen adımı atıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek

Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek
Çeşme'de Akdeniz foku, avladığı ahtapotu yerken görüntülendi

Görüntü Türkiye'den! Avladığı ahtapotu böyle yedi
İşin içinde mafya var! 100 yıllık kulübe kayyum atandı

İşin içinde mafya var! 100 yıllık kulübe kayyum atandı
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı

Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
Toprak Razgatlıoğlu'nun yarışlardan sonra en çok özlediği şey duyanları şaşırttı

Yarışlardan sonra en çok özlediği şey duyanları şaşırttı
Okan Buruk, İlkay Gündoğan'ın nasıl sakatlandığını açıkladı

İlkay Gündoğan'ın nasıl sakatlandığını açıkladı
Yapay zeka, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının skorunu tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-Bodo/Glimt maçının skorunu tahmin etti
Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi mezarlığa çevirdi

Hayvandan insana bulaşan virüs ülkeyi dev bir mezarlığa çevirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.