Ürdün, İsrail'in Batı Şeria'daki Yasa Dışı Yerleşim İlhakını Kınadı

Ürdün, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakını öngören tasarının, İsrail Meclisindeki ön oylamada kabul edilmesini kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fuad Macali, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria üzerinde egemenlik kurma girişimlerini kesin bir dille reddettiğini ve şiddetle kınadığını belirtti.

Bu girişimlerin, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını, özellikle de 1967'den beri işgal altında bulunan Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Filistin topraklarının demografik yapısını, karakterini ve statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm İsrail tedbirlerini kınayan 2334 sayılı kararı açıkça ihlal ettiğini kaydeden Mecali, Uluslararası Adalet Divanı'nın tavsiye niteliğindeki görüşünün de İsrail'in Filistin topraklarını işgalinin yasa dışı olduğunu ve işgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim yeri inşa ve ilhak tedbirlerinin geçersiz olduğunu teyit ettiğini vurguladı.

Uluslararası hukuku ve ilgili BM kararlarını ihlal eden tek taraflı ve yasa dışı İsrail politikalarının devam ettiği konusunda uyarıda bulunan Mecali, İsrail'in Batı Şeria'daki tüm önlemlerinin ve işgal altındaki Kudüs'teki İslami ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik ihlallerinin gayrimeşru ve yasa dışı olduğunu yineledi.

Mecali, uluslararası toplumu yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye, İsrail'i işgal altındaki Batı Şeria'daki tehlikeli tırmanışını ve yasa dışı eylemlerini durdurmaya zorlamaya ve Filistin halkının, "bölgede güvenlik ve istikrarı garanti altına alan adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmanın tek yolu olan" kendi ulusal topraklarında bağımsız bir devlet kurma yönündeki meşru haklarını yerine getirmeye çağırdı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin İsrail'e ilhakının oylandığı tasarı, bugün İsrail Meclisindeki ön oylamada oy çoğunluğuyla kabul edilmişti.

Tasarının ön oylamasına katılan İsrail parlamentosu vekillerinden 24'ü "hayır" oyu kullanırken, 25 milletvekili ise "evet" oyu vermişti.

Tasarının, İsrail Meclisinden geçerek yasalaşması için Mecliste 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor.