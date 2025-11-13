Haberler

Ürdün, İsrail'in Batı Şeria'daki Camii Kundaklamasını Kınadı

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Hacce Hamide Camisi'nin aşırı sağcı İsrail hükümeti tarafından desteklenen yerleşimcilerce kundaklanmasını sert bir dille kınadı. Açıklamada, bu tür eylemlerin İsrail'in radikal politikalarının bir sonucu olduğu belirtilerek, uluslararası topluma bu durumu durdurması için çağrıda bulunuldu.

Ürdün, işgal altındaki Batı Şeria'da bir caminin Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından kundaklanmasını kınayarak, bu saldırının aşırı sağcı İsrail hükümetinin radikal politikalarının bir sonucu olduğunu bildirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Aşırılık yanlısı Yahudi yerleşimciler tarafından Filistinlilere karşı devam eden terör eylemlerini ve son olarak Selfit kentindeki El-Hacce Hamide Camisi'nin yakılması olayını ve en sert şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu saldırılardan işgalci güç İsrail'in sorumlu olduğu belirtilerek, Ürdün'ün bu tür eylemleri kesin bir şekilde reddettiği vurgulandı.

Saldırılar, "İsrail hükümetinin aşırılık yanlısı politikalarının ve İsrailli yetkililerin Filistin halkına karşı şiddeti teşvik eden açıklamalarının bir uzantısı" olarak nitelendirildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da artan ihlaller ve Filistinlilere yönelik kısıtlamaların derinleşmesi konusunda uyarıda bulunuldu.

Bu durumun, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin "bölgedeki istikrarı tehdit eden" saldırılarıyla aynı döneme denk geldiğine dikkati çekilen açıklamada, uluslararası topluma yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenme, bu tehlikeli tırmanışı ve yerleşimcilerin saldırılarını durdurması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde bulunan El-Hacce Hamide Camisi'ni kundaklayarak duvarlarına ırkçı yazılar yazmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusunun baskınlarının yanı sıra Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de hayatı yaşanılmaz kılmak için Filistinlilerin ev ve mülklerine, çiftliklerine ve iş yerlerine saldırıyor, hırsızlık yapıyor.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
