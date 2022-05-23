Ürdün, İsrail'in 'Aşırılıkçıların' Mescid-i Aksa'da İbadetine İzin Veren Kararını Kınadı

AMMAN, 23 Mayıs (Xinhua) -- Ürdün Pazar günü, İsrail mahkemesinin "aşırılıkçıların" Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadetine izin veren kararını kınadı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bakanlık sözcüsü Heysem Ebu'l Ful, "Doğu Kudüs de dahil olmak üzere 1967'de işgal edilen bölgelerde İsrail'in yargı yetkisini tanımayan Uluslararası hukuk kapsamında yasal statüden yoksun" olan kararın hükümsüz olduğunu söyledi.

Ebu'l Ful, kararın, BM Güvenlik Konseyi'nin tüm taraflardan Kudüs'ün statüsünü korumasını isteyen kararları da dahil olmak üzere kutsal şehre ilişkin uluslararası meşruiyet kararlarının açık bir ihlali olarak görüldüğünün altını çizdi. Sözcü Ebu'l Ful ayrıca Mescid-i Aksa'nın "sadece Müslümanlar için bir ibadet yeri" olduğuna ve Mescid-i Aksa camisine ilişkin işlerin idaresi için var olan tek kurumun Ürdün'ün sorumluluğundaki Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne bağlı Harem-i Şerif İşleri Dairesi olduğunu vurguladı.

Xinhua / Güncel