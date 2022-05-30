Ürdün, İsrail'i "Aşırılık Yanlılarının" Mescid-i Aksa Yerleşkesine Girmesine İzin Verdiği İçin Sert Biçimde Eleştirdi - Haberler

AMMAN, 30 Mayıs (Xinhua) -- Ürdün Dışişleri Bakanlığı Pazar günü İsrail yetkililerini "aşırılık yanlılarının" ve bir İsrailli milletvekilinin İsrail güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa yerleşkesine girmesine izin vermesini kınadı. Bakanlık yaptığı açıklamaya göre, işgal altındaki Kudüs'te "aşırılık yanlıları ve yerleşimciler" tarafından kışkırtıcı bir yürüyüşe izin verilmesi sonucu durumun ağırlaşmasına karşı uyarıda bulundu.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heysem Ebu'l Ful, İsrailli "aşırılık yanlılarının" eylemlerinin uluslararası hukuku, mevcut tarihi ve yasal statükoyu ihlal ettiğini vurguladı. Ebu'l Ful, Mescid-i Aksa'nın "yalnızca Müslümanlar için ibadet yeri" olduğunu bir kez daha belirterek, Ürdün'ün sorumluluğundaki Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'ne bağlı Harem-i Şerif İşleri Dairesi'nin camiye ilişkin işlerin idaresi için var olan tek kurum olduğunu da sözlerine ekledi.

Xinhua / Güncel