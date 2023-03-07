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Ürdün, İsrail'e "Filistin'de şiddeti tırmandırmaması" çağrısı yaptı

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Ürdün, İsrail'e 'Filistin'de şiddeti tırmandırmaması' çağrısı yaptı

Ürdün, İsrail'in Filistin'de şiddeti artırması konusunda uyarıda bulunarak, durumu daha da kötüye götürecek adımlardan sakınılması çağrısında bulundu.

Ürdün, İsrail'in Filistin'de şiddeti artırması konusunda uyarıda bulunarak, durumu daha da kötüye götürecek adımlardan sakınılması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine yaptığı saldırıları "düşmanlık" olarak niteleyerek kınadı.

Mecali, açıklamasında, "Ürdün, Filistin halkına yönelik şiddet eylemlerinin derhal durdurulması gerektiğini vurgulamaktadır." ifadelerine yer verdi.

İsrail güçlerinin bu saldırılarına devam etmesinin durumu daha da kötüye götüreceği vurgulanan açıklamada, bu saldırıların şiddet döngüsünü genişleteceğini ve sükunete ulaşma çabalarını baltalayacağı kaydedildi.

Açıklamada, iki devletli çözümü korumak için derhal harekete geçilmesi amacıyla İsrail'in yasa dışı tüm önlemlerini durdurması gerektiği belirtildi.

İsrail askerlerinin işgal altında bulunan Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 6 Filistinli öldürülmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu yılbaşından itibaren aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı toplam 74 Filistinli öldürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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