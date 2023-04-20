Ürdün ile İran Dışişleri Bakanları, ikili ve bölgesel gelişmeleri görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Safedi'nin İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Görüşmede Ürdün ile İran arasındaki bir dizi meseleye çare bulma mekanizmalarının ele alındığına işaret edilen açıklamada, Safedi ve Abdullahiyan'ın çözüm bekleyen ikili meseleler için güvenlik buluşmaları sürdürme konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

Filistin meselesi başta olmak üzere bölgesel konuların da konuşulduğuna vurgu yapılan açıklamada, Ürdün ile İran Dışişleri Bakanlarının, bölgede güvenlik ve istikrara katkı sunacak ikili işbirliğini tesis edecek mutabakatlar için iletişimi sürdürme konusunda anlaştıkları ifade edildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Safedi, "Ürdün de diğer tüm Arap ülkeleri gibi İran ile birbirinin içişlerine müdahale etmeyen iyi komşuluk ilişkileri geliştirmek istiyor." dedi.

İki ülke arasında çözüm bekleyen konuların aşılması için şeffaf bir diyaloğun sürdürülmesinin kaçınılmazlığına dikkati çeken Safedi, söz konusu konular arasında Ürdün'ün Suriye ile sınırı durumu ve bu hatta uyuşturucu konusunda karşılaştıkları zorlukları dillendirdi.

İran ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarının altını çizen Safedi, bölgede tansiyonun düşürülmesi için Tahran ile Riyad arasındaki anlaşmanın önemli bir adım olduğunu ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da Ürdün'ün bölgesel rolünü takdir ettikleri ve Amman'la ilişkileri geliştirmeye önem verdiklerini söyledi.

Açıklamada, Safedi ve Abdullahiyan'ın en kısa sürede bir araya gelme konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

Ürdün ve İran ilişkileri, Amman'ın Arap ülkelerinin içişlerine müdahale ettiği gerekçesiyle Tahran'a eleştirilerde bulunması sebebiyle ihtiyatlı bir diplomasiyle devam ediyor.