Ürdün ile Bahreyn, ekonomi alanında işbirliği anlaşması imzaladı

Ürdün ile Bahreyn arasında ekonomi alanında işbirliği anlaşması imzalandı.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, başkent Amman'da, Başbakan Beşir el-Hasavne liderliğinde 3. Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma İçin Entegre Endüstriyel Ortaklık Yüksek Komitesi toplantısı düzenlendi.

Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn sanayi bakanlarının katıldığı toplantı kapsamında, Ürdün Ekonomi Projelerini Geliştirme Kurumu ve Bahreyn İhracat Şirketi, ortak işbirliği anlaşması imzaladı.

Ürdün Ekonomi Projelerini Geliştirme Kurumu CEO'su Abdulfettah el-Kayid, anlaşmanın gelecek dönemde iki kurum arasında özel sektöre hizmet verecek, geniş çalışma alanları oluşturacağını, bu kapsamda, küçük ve orta ölçekli işletmeler arasındaki ortaklık hacminin artırılmasına yardımcı olacak bilgilerin sağlanacağını kaydetti.

Anlaşma ile özel sektöre sağlanan destek yöntemleri konusunda bilgi ve uzmanlık paylaşımının sağlanması, çeşitli etkinliklerle her iki ülkenin hizmet ve ürünlerinin sunulmasının önünün açılması, ortaklık ve ticaret alışverişi potansiyeli ve fırsatları olan ürünlerin belirlenmesi amaçlanıyor.