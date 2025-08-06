Ürdün Hükümeti, İsrail'in Yardım Konvoyuna Saldırısını Kınadı

Ürdün hükümeti, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Gazze Şeridi'ne giden yardım konvoylarına saldırdığını duyurdu.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde, Hükümet Sözcüsü ve Medya İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Mümani'nin konuya ilişkin açıklamasına yer verildi.

Mümani, İsraillilerin, 30 tırdan oluşan yardım konvoyuna saldırı düzenlediğini ve bunun bazı tırlarda hasara yol açtığını belirtti.

Ürdünlü yetkili, konvoyun, Ürdün sınırını geçerek Gazze Şeridi'ne (Gazze Şeridi'nin kuzeybatısındaki İsrail'in denetlediği Zikim Kontrol Noktası) doğru yöneldiğini bildirdi.

Filistin Toprakları gasbeden İsraillilerin yolları kapatarak taş attığını kaydeden Mümani, saldırı sonucu konvoydaki 4 tırda hasar meydana geldiğini, tırların ön camlarının kırıldığını aktardı.

Mümani, tırların seferlerini aksatan çok sayıda saldırıya maruz kaldığını kaydederek, ülkesinin yardım konvoylarını hedef alan saldırıları kabul etmediğini vurguladı.

Ürdün Hükümet Sözcüsü, "Tırların seferlerini engelleyen ve şoförlerin güvenliğini tehdit eden İsraillilere karşı Tel Aviv'in gösterdiği hoşgörüyü" kınadı.

Bu hafta yardım tırlarına ikinci kez saldırıldı

Söz konusu saldırının bu hafta yardım tırlarını hedef alan ikinci saldırı olduğunu aktaran Mümani, 3 Ağustos'ta da yardım konvoyuna saldırıldığını ve iki tırın Ürdün'e dönmek zorunda kaldığını anımsattı.

Mümani, İsrail'e "yardım konvoylarının yolunu aksatanlara karşı müsamahakar davranılmaması" çağrısında bulunarak, bunun uluslararası sözleşmelerin ve imzalanan anlaşmaların ihlali anlamına geldiğini kaydetti.

Devlete bağlı Ürdün Haşimi Hayır Kurumu'nun yardım gönderme çabalarının elektronik başvuru, sınır kapılarında süresiz denetimler, yeni gümrük vergileri gibi büyük aksaklıklarla karşılaştığını belirten Mümani, Amman'ın bazı Arap ve Batılı ülkelerle işbirliğiyle gerçekleştirdiği hava yardımlarının "yetersiz olduğunu ve kara konvoylarının yerini tutamayacağını" vurguladı.

Mümani, İsrail'in kısıtlamaları ve engellemeleri nedeniyle yardım konvoyunun normalde yaklaşık 2 saat olan Gazze Şeridi'ne ulaşma süresinin 36 saate kadar uzayabildiğine dikkati çekti.

İsrail hükümetinden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Gazze'deki Filistin hükümeti gün içerisinde yaptığı açıklamada son 10 günde bölgeye en az 6 bin yardım tırının girmesi gerekirken sadece 853 tırın geçişine izin verildiğini duyurmuştu.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de 96'sı çocuk olmak üzere 193 Filistinli açlık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.