Ürdün Hava Sahasını Yeniden Kapatma Kararı Aldı

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Ürdün, İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle hava sahasını ikinci bir emre kadar kapattı. Bu karar, bölgedeki gerilimler nedeniyle alındı.

Ürdün'ün, İsrail'in İran'a saldırıları nedeniyle hava sahasını yeniden ve ikinci bir emre kadar kapattığı belirtildi.

Ürdün haber ajansı Petra, Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumunun söz konusu kararını son dakika haberi olarak verdi.

Buna göre, Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu, hava trafiğinin ikinci bir emre kadar geçici olarak durdurulmasına karar verdi.

Kurum, bölgedeki gerilim nedeniyle 13 Haziran'da da ülke hava sahasının geçici olarak kapatıldığını duyurmuştu.

Öte yandan Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İsrail tarafından geçici olarak kapatılan Kral Hüseyin Köprüsü'nün 15 Haziran Pazar saat 08.00'den itibaren yeniden yolcu trafiğine açılacağını duyurdu.

Açıklamada, köprünün geçici mi kalıcı olarak mı açıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
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