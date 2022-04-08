Ürdün halkının "Yaşam Tarzı Müzesi"

Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunan "Yaşam Tarzı Müzesi" bölgenin kültürünü geçmişten geleceğe aktarıyor. Müzede, geçmişte yöre halkının kullandığı araç gereçler ile eski kıyafetlerden oluşan eserler sergileniyor. Bedevi ve bölge halkının kültür ve geleneklerinin cansız mankenlerle anlatıldığı Ürdün halk müzesine, yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor.

AA / Güncel Tragger, Ürdün, Güncel, Haberler