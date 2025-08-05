Ürdün Halkı Güvenlik Riskleri Konusunda Endişeli

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün'de yapılan bir anket, halkın yüzde 48'inin ülkenin bölgedeki gelişmeler nedeniyle risk altında olduğunu düşündüğünü ortaya koydu. Ürdünlülerin büyük çoğunluğu, savunma sistemlerinin güçlendirilmesi gerektiğine inanıyor.

Ürdün'de yapılan bir anket, halkın yüzde 48'inin bölgedeki gelişmeler nedeniyle ülkeyi risk altında gördüğünü ortaya koydu.

Ürdün Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından yapılan anket, devlet televizyonu El-Memleke'de yayınlandı.

Ankete göre, halkın yüzde 48'i bölgedeki gelişmeler nedeniyle Ürdün'ün siyasi ve güvenlik riskleri altında olduğunu düşünüyor.

Ürdünlülerin yüzde 91'i, İran-İsrail geriliminin tırmanması ihtimaline karşı savunma sistemlerinin geliştirilmesi gerektiğine inanıyor.

Katılımcıların yüzde 63'ü gelişmeleri sosyal medyadan öğrendiğini söylerken, yüzde 27'si ise televizyon kanalları üzerinden gelişmeleri takip ettiğini belirtiyor.

Ayrıca ankete katılanların yüzde 55'i uyuşturucunun halk arasında yaygın olduğu görüşünde.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi - Güncel
70 yaşındaki kadının karnından 40 kilogram kitle çıkarıldı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, doktorlar bile şaştı kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere görevine iade edildi

CHP'li belediye başkanı 26 gün sonra görevine iade edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.