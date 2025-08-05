Ürdün Halkı Güvenlik Riskleri Konusunda Endişeli

Ürdün'de yapılan bir anket, halkın yüzde 48'inin bölgedeki gelişmeler nedeniyle ülkeyi risk altında gördüğünü ortaya koydu.

Ürdün Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından yapılan anket, devlet televizyonu El-Memleke'de yayınlandı.

Ankete göre, halkın yüzde 48'i bölgedeki gelişmeler nedeniyle Ürdün'ün siyasi ve güvenlik riskleri altında olduğunu düşünüyor.

Ürdünlülerin yüzde 91'i, İran-İsrail geriliminin tırmanması ihtimaline karşı savunma sistemlerinin geliştirilmesi gerektiğine inanıyor.

Katılımcıların yüzde 63'ü gelişmeleri sosyal medyadan öğrendiğini söylerken, yüzde 27'si ise televizyon kanalları üzerinden gelişmeleri takip ettiğini belirtiyor.

Ayrıca ankete katılanların yüzde 55'i uyuşturucunun halk arasında yaygın olduğu görüşünde.