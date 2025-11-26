Haberler

Ürdün Güvenlik Güçleri İrbid'de Operasyon Düzenledi

Ürdün hükümeti, güvenlik güçlerinin İrbid ilindeki kanun kaçaklarına yönelik düzenlediği baskını duyurdu. Operasyonun detayları ilerleyen günlerde açıklanacak.

Ürdün hükümeti, güvenlik güçlerinin ülkenin kuzeyindeki İrbid ilinde "kanun kaçakları"na yönelik bir baskın düzenlediğini duyurdu.

Ürdün İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed El-Momani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçleri, (İrbid iline bağlı) Er-Ramsa ilçesindeki kanun kaçaklarına yönelik bir güvenlik baskını düzenliyor." ifadesini kullandı.

Momani, operasyon tamamlandığında ilgili güvenlik makamları tarafından detayların açıklanacağını belirtti.

Ürdün'ün en kuzeyindeki Ramsa ilçesi, Suriye ile sınır komşusudur.

Kaynak: AA / Ali Semerci - Güncel
