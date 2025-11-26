Ürdün Güvenlik Güçleri İrbid'de Operasyon Düzenledi
Ürdün hükümeti, güvenlik güçlerinin ülkenin kuzeyindeki İrbid ilinde "kanun kaçakları"na yönelik bir baskın düzenlediğini duyurdu.
Ürdün İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed El-Momani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçleri, (İrbid iline bağlı) Er-Ramsa ilçesindeki kanun kaçaklarına yönelik bir güvenlik baskını düzenliyor." ifadesini kullandı.
Momani, operasyon tamamlandığında ilgili güvenlik makamları tarafından detayların açıklanacağını belirtti.
Ürdün'ün en kuzeyindeki Ramsa ilçesi, Suriye ile sınır komşusudur.
