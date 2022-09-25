Ürdün gıda güvenliği konusunda 'bölgesel ve stratejik bir gözlemevi' olmayı amaçlıyor

Ürdün, bölgedeki ekonomik krizlerin ülkeler üzerindeki etkilerini sınırlamak amacıyla gıda güvenliği için "bölgesel ve stratejik bir gözlemevi" olmaya çabaladığını duyurdu.

Ürdün, bölgedeki ekonomik krizlerin ülkeler üzerindeki etkilerini sınırlamak amacıyla gıda güvenliği için "bölgesel ve stratejik bir gözlemevi" olmaya çabaladığını duyurdu.

Ürdün Tarım Bakanı Halid el-Hanifat, Irak Tarım Bakanı Kerim el-Hafaci, Lübnan Tarım Bakanı Abbas el- Hac Hasan ve Suriye'deki Esed rejiminin Tarım Bakanı Muhammed Hasan'ın katıldığı dörtlü toplantı Ürdün'ün başkenti Amman'da başladı.

Dört ülkenin tarım bakanları arasında ikinci kez düzenlenen iki gün sürecek toplantıda gıda güvenliği, iklim değişikliği, tarım sektöründe yatırım gibi konular ele alınacak.

Ürdünlü Bakan Hanifat, yaptığı açıklamada, bölgedeki krizlerin ülkeler üzerindeki etkilerini sınırlamak amacıyla Ürdün'ün gıda güvenliği için "bölgesel ve stratejik bir gözlemevi" olmak istediğini ve toplantıda bu meseleyi görüştüklerini söyledi.

Toplantının karşılıklı tecrübelerden istifade edilmesi için büyük fırsat olduğunu ve sonuç verecek tavsiye kararları alınacağını umduğunu belirten Hanifat, toplanan komşu ülkelerin, ithalat ve ihracatçılarının karşılaştıkları engelleri aşabileceklerini ifade etti.

Lübnan Tarım Bakanı Hasan da çabaların birleştirilmesi için Arap ülkeleri arasında etkileşim, entegrasyon ve ortaklığın sağlanmasını istediklerini belirtti.

Dört ülkenin bakanları, tarımda iş birliğini ele almak üzere ilk toplantılarını 28 Temmuz'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yapmıştı.