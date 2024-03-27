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Ürdün, Gazze'ye havadan insani yardım ulaştırdı

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AMMAN, 27 Mart (Xinhua) -- Ürdün Silahlı Kuvvetleri, üç ülkeyle işbirliği yaparak Salı günü Gazze'nin kuzeyine havadan insani yardım ulaştırdı.

Devlete ait Petra haber ajansının bildirdiğine göre, 5 uçakla gerçekleştirilen havadan yardım operasyonuna Ürdün'den iki, Mısır'dan bir, Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir ve Almanya'dan bir uçak katıldı.

Ordunun verdiği bilgiye göre Ürdün, Gazze'de devam eden İsrail saldırıları nedeniyle kıtlıktan etkilenenlere gıda yardımı sağlamak için uluslararası çabaları koordine ediyor.

Ordu, Gazze Şeridi'ne insani ve tıbbi yardım göndermeye devam edeceğini açıkladı.

Ürdün ordusu İsrail saldırılarının başlangıcından bu yana Gazze'ye 156 kez havadan insani yardım ulaştırma operasyonuna katılırken, bunların 96'sı diğer ülkelerle işbirliği içinde gerçekleştirildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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