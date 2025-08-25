Ürdün, Gazze'ye Havadan 41 Ton İnsani Yardım Gönderdi

AMMAN, 25 Ağustos (Xinhua) -- Ürdün, insani krizin giderek arttığı Gazze'de Filistinlilere insani yardım sağlama çalışmaları çerçevesinde bölgeye yeni bir havadan yardım ulaştırma operasyonu gerçekleştirdi. Slovenya da bu kapsamda yapılacak yardımlar için Ürdün'e yeni yardım malzemeleri sevk etti.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı açıklamada Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri uçakları ile Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Endonezya uçaklarının, pazar günü Gazze'ye havadan yaklaşık 41 ton gıda ve yardım malzemesi bıraktığı belirtildi. Ürdün, 27 Temmuz'dan bu yana 162 hava yardımı gerçekleştirirken, ortak ülkelerle birlikte yürütülen operasyonların sayısı 392'ye yükseldi ve toplam olarak yaklaşık 791 ton yardım bölgeye ulaştırıldı.

Ürdün Haşimi Yardım Kurumu da acil insani yardım malzemeleri taşıyan iki Slovenya uçağının 18 ve 24 Ağustos tarihlerinde Marka Askeri Havalimanı'na indiğini duyurdu. Bugüne kadar 8 uçak gönderen Slovenya'nın ağustos ayı sonuna kadar 2 uçak daha göndermesi bekleniyor.

Birleşmiş Milletler cuma günü, 22 aydan fazla süren İsrail saldırıları sırasında yardımların ulaştırılmasının "sistematik olarak engellendiğini" belirterek Gazze'de kıtlık yaşandığını resmen ilan etmişti. Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması Sistemi'ne göre Gazze nüfusunun yaklaşık dörtte birine karşılık gelen 514.000 kişi kıtlıkla karşı karşıya. Öte yandan bu sayının eylül ayı sonuna kadar 641.000'e yükselmesi bekleniyor.