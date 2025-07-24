Ürdün, Gazze'ye Dördüncü İnsani Yardım Konvoyunu Gönderdi

AMMAN, 24 Temmuz (Xinhua) -- Ürdün, 4. insani yardım konvoyunu Gazze'nin kuzeyine ulaştırdı.

Ürdün Haşimi Hayır Kurumu'ndan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre gıda malzemeleriyle yüklü 36 tırdan oluşan konvoy, salı günü İsrail ile Gazze arasındaki Zikim Sınır Kapısı'ndan geçerek bölgeye ulaştı.

Operasyon, Ürdün Silahlı Kuvvetleri ve kar amacı gütmeyen yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen) ile işbirliği içinde yürütüldü.

Yardım, İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırıları ve tedarik zincirlerinde yaşanan ciddi aksaklıklar nedeniyle bölgedeki insani koşulların giderek kötüleştiği bir dönemde gönderildi.

Ürdün geçen haftadan bu yana uluslararası yardım kuruluşları ve Ürdün Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Gazze'ye dört yardım konvoyu ulaştırdı. Toplam 147 tırdan oluşan konvoylarla çoğunlukla un gibi temel gıda maddeleri taşınırken, teslimatların 111'i Dünya Gıda Programı, 36'sı ise Dünya Merkez Mutfağı ile koordinasyon içinde gerçekleştirildi.

Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını vurgulayan Ürdünlü yetkililer, yeni yardımlara ilişkin hazırlıkların sürdüğünü belirtti.