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Ürdün, Gazze'den Kanser Hastası Çocukları Kabul Ediyor

Ürdün, Gazze'den Kanser Hastası Çocukları Kabul Ediyor
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Ürdün, Gazze Şeridi'nde kanser hastası 4 çocuk ile 12 refakatçilerini tedavi için ülkeye getirdi. Kral 2. Abdullah, 2 bin çocuğun tedavi edilmesi kampanyası kapsamında bu operasyonu başlattı.

İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde kanser hastası 4 çocuk, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın duyurduğu 2 bin çocuğun tedavi edilmesi kampanyası kapsamında Ürdün'e getirildi.

Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, kraliyet talimatları doğrultusunda Gazze Şeridi'nden kanser hastası 4 çocuk ile onlara refakat eden 12 yakının ülkeye getirilmesi için yeni tıbbi bir tahliye operasyonu gerçekleştirildi.

Hasta ve refakatçilerin, Ürdün Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütünün işbirliğiyle Kral Hüseyin Köprüsü üzerinden Ürdün Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla Ürdün'e nakledildiği ve Kral Hüseyin Onkoloji Merkezine ulaştığı kaydedildi.

Çocukların, Ürdün'ün Gazze'ye destek için yürüttüğü insani yardım faaliyetlerin bir parçası olarak onkoloji merkezinde tedavi görecekleri ifade edildi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, 11 Şubat'taki Beyaz Saray ziyareti sırasında ülkesinin "Gazze'den 2 bin hasta çocuğu kabul edeceğini" belirtmişti.

Ürdün, 4 Mart'ta kara ve hava yoluyla Gazze'den 29 çocuk ve yakınlarından oluşan ilk grubu tahliye etmişti.

Ürdün'e ulaşan ilk gruptan sağlığına kavuşan 17 çocuğun dün Gazze'ye gönderildiği; 12'sinin ise tedavisinin devam ettiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
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