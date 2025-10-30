Ürdün, Gazze'den 20 Hasta Çocuğu Tahliye Etti

Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin, Gazze Şeridi'nden 20 hasta çocuktan oluşan 15'inci grubu tahliye ettiği bildirildi.

Ürdün resmi haber ajansı Petra'nın haberine göre, Ürdün Silahlı Kuvvetleri tarafından tahliye edilen 20 hasta çocuğa 56 aile üyesi eşlik etti.

Ürdün'ün Gazze Şeridi halkına yönelik devam eden tıbbi yardım çalışmaları kapsamında, hasta çocuklara tıbbi ve insani destek sağlamak amacıyla, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğiyle Ürdün hastanelerinde tedavi hizmeti verileceği kaydedildi.

Bu son tahliyeyle birlikte, mart ayında başlayan girişim kapsamında Ürdün'e getirilen hasta çocuk sayısının 286'ya, refakatçi sayısının ise 701'e ulaştığı belirtildi.