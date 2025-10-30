Haberler

Ürdün, Gazze'den 20 Hasta Çocuğu Tahliye Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nden 20 hasta çocuğu ve 56 aile üyesini tahliye etti. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğiyle tedavi hizmetleri sunulacak.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nin, Gazze Şeridi'nden 20 hasta çocuktan oluşan 15'inci grubu tahliye ettiği bildirildi.

Ürdün resmi haber ajansı Petra'nın haberine göre, Ürdün Silahlı Kuvvetleri tarafından tahliye edilen 20 hasta çocuğa 56 aile üyesi eşlik etti.

Ürdün'ün Gazze Şeridi halkına yönelik devam eden tıbbi yardım çalışmaları kapsamında, hasta çocuklara tıbbi ve insani destek sağlamak amacıyla, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğiyle Ürdün hastanelerinde tedavi hizmeti verileceği kaydedildi.

Bu son tahliyeyle birlikte, mart ayında başlayan girişim kapsamında Ürdün'e getirilen hasta çocuk sayısının 286'ya, refakatçi sayısının ise 701'e ulaştığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ali Semerci - Güncel
Erdoğan'la görüşen DEM Parti İmralı heyetinden ilk açıklama

İmralı heyetinden ilk açıklama geldi! Dikkat çektikleri bir nokta var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş

Kenan Evren'in gizli köşkü! Yalnızca bir kez ünlü sanatçıyla gitmiş
Erzurum'da okul çıkışı merdivenlerde izdiham: 23 öğrenci yaralandı

Küçücük çocuklar, okul çıkışı kabusu yaşadı! Çok sayıda yaralı var
Kilisenin duvarları arasından çıktı, tarihçileri dahi şaşırttı

Kilisenin duvarları arasından çıktı, tarihçileri dahi şaşırttı
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
Bahis skandalında deprem etkisi yaratacak iddia: Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış

Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
'Çatlı' filminin çekimleri Budapeşte'de başladı! İşte setten ilk kareler

Merakla beklenen filmin çekimleri başladı! İşte setten ilk kareler
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
İsrail'de on binlerce Haredi sokaklara döküldü: Zorunlu askerliği istemiyoruz

İsrail'de on binler sokaklara döküldü! Hepsinin tek bir isteği var
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Çocuğa şiddet kamerada! Görüntüleri izleyen aile emniyete koştu

Yer: Adana! Çocuğun ailesi görüntüleri izleyince emniyete koştu
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.