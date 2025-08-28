Ürdün, Gazze'den 19 Hasta Çocuğu Tahliye Etti

AMMAN, 28 Ağustos (Xinhua) -- Ürdün, çarşamba günü düzenlediği 10. operasyonla 19 hasta çocuğu Gazze Şeridi'nden tahliye etti.

Gazze'den tedavi için hasta çocukların Ürdün'de getirilip tedavi sonrasında Gazze'ye geri gönderilmelerini öngören Ürdün Sağlık Koridoru Girişimi kapsamında tahliye edilen 19 çocuğa 62 aile üyesi eşlik etti.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada tahliyenin, Ürdün Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü koordinasyonuyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Mart ayında başlatılan girişim kapsamında bugüne kadar 153 çocuk ve 365 aile üyesi Gazze'den kara ve hava yoluyla Ürdün'e getirildi.

Ürdün Kralı II. Abdullah şubat ayında yaptığı açıklamada Gazze'den 2.000 Filistinli çocuğu tedavi için kabul etmeye hazır olduklarını duyurmuştu.