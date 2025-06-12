Ürdün, Gazze'den 16 Çocuğu Tahliye Etti

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Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nden 16 çocuğun tedavi amacıyla ülkeye tahliye edildiğini açıkladı. Tahliye edilen çocuklardan 10'u kanser hastası. Ürdün Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliği yaptı.

AMMAN, 12 Haziran (Xinhua) -- Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nden 16 çocuğun tedavi amacıyla Ürdün'deki hastanelere tahliye edildiğini duyurdu. Tahliye edilen çocuklardan 10'unun kanser hastası olduğu belirtildi.

Ürdün Tıbbi Koridor girişimi kapsamında tahliye edilen çocuklara, yeni bir grup olarak 48 aile üyesi eşlik etti.

Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, dört çocuk özel tıbbi ekipler eşliğinde Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait helikopterlerle Amman'daki Marka Askeri Havaalanı'na nakledildi. Diğer 12 çocuk ise ambulanslarla Kral Hüseyin Köprüsü üzerinden tahliye edildi.

Çocuklardan biri Suudi Arabistan'a diğeri ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne nakledilerek tedavilerine devam edilecek.

Tahliyeler, Ürdün Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü ile koordineli şekilde gerçekleştirildi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah şubat ayında gerçekleştirdiği ABD ziyaretinde, ülkesinin 2.000 Filistinli çocuğa tıbbi destek sağlamaya hazır olduğunu duyurmuştu.

Mart ayında başlatılan girişimden bu yana Ürdün, toplam 57 çocuk ve 113 refakatçiyi Gazze'den tahliye etti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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