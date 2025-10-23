Ürdün, Gazze'den 12 Hasta Çocuğu Tahliye Etti

AMMAN, 23 Ekim (Xinhua) -- Ürdün, "Ürdün Sağlık Koridoru" girişimi kapsamında Gazze Şeridi'nden 12 hasta çocuğu tahliye etti.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada çarşamba günü gerçekleştirilen 13. operasyonla tahliye edilen son grupta yer alan 12 hasta ve 38 refakatçinin Ürdün Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü ile eşgüdümlü olarak Ürdün'deki hastanelerde tedavi göreceği belirtildi.

Filistinlileri desteklemeyi ve insani acılarını hafifletmeyi amaçlayan girişim kapsamında, girişimin başladığı mart ayında bu yana Ürdün, 232 hasta ve 567 refakatçi olmak üzere 799 kişiyi Gazze'den tahliye ederek kara ve hava yoluyla tıbbi tedavi için ülkeye getirdi.

Ürdün Kralı II. Abdullah şubat ayında yaptığı açıklamada Gazze'den 2.000 Filistinli çocuğun tedavisini ülkede gerçekleştirmeye hazır olduklarını duyurmuştu.