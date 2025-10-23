Haberler

Ürdün, Gazze'den 12 Hasta Çocuğu Tahliye Etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ürdün, 'Ürdün Sağlık Koridoru' girişimi kapsamında Gazze Şeridi'nden 12 hasta çocuğu tahliye ederek tedavi için Ürdün'deki hastanelere ulaştırdı. Mart ayından bu yana toplamda 799 kişi Gazze'den tahliye edildi.

AMMAN, 23 Ekim (Xinhua) -- Ürdün, "Ürdün Sağlık Koridoru" girişimi kapsamında Gazze Şeridi'nden 12 hasta çocuğu tahliye etti.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada çarşamba günü gerçekleştirilen 13. operasyonla tahliye edilen son grupta yer alan 12 hasta ve 38 refakatçinin Ürdün Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü ile eşgüdümlü olarak Ürdün'deki hastanelerde tedavi göreceği belirtildi.

Filistinlileri desteklemeyi ve insani acılarını hafifletmeyi amaçlayan girişim kapsamında, girişimin başladığı mart ayında bu yana Ürdün, 232 hasta ve 567 refakatçi olmak üzere 799 kişiyi Gazze'den tahliye ederek kara ve hava yoluyla tıbbi tedavi için ülkeye getirdi.

Ürdün Kralı II. Abdullah şubat ayında yaptığı açıklamada Gazze'den 2.000 Filistinli çocuğun tedavisini ülkede gerçekleştirmeye hazır olduklarını duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte 3 ay sonra göreceği rakam

Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte göreceği rakam
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
Skor bile aynı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı
İmralı heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3. ziyaret

DEM heyetinden sürpriz hamle! Erdoğan'a gidecekler
Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte 3 ay sonra göreceği rakam

Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte göreceği rakam
Barış Atay, üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz

Üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz
Yeni 20 TL'lik banknotlar tedavüle girdi

Yeni paralar tedavüle girdi! Banknotlarda dikkat çeken değişiklik
Selen Görgüzel isyan etti: Allah'a havale ettim

İsyan etti! ! İmalı mesajı akıllarda soru işareti bıraktı
Eski eşini, kayınvalidesini öldürüp üvey kızını yaraladıktan sonra intihara kalkıştı

Önüne çıkanı öldürüp son kurşunu kendine sakladı
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Hakkında hapis cezası istenen ünlü ismin kader günü belli oldu
Galatasaray Bodo/Glimt'i sahadan sildi! UEFA ülke puanı güncellendi

Galatasaray Bodo/Glimt'i sahadan sildi! UEFA ülke puanı güncellendi
Rus kadın, 2 küçük çocuğuyla birlikte 8 yıl Hindistan'daki mağarada yaşadı

2 küçük çocuğuyla birlikte 8 yıl boyunca mağarada yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.