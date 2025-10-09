Ürdün, Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasını Memnuniyetle Karşıladı

Ürdün, Mısır'daki müzakereler sonucu İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde sağlanan ve yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ürdün, Gazze'de ateşkese ve ilk aşamanın uygulanmasına ilişkin anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşılamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin anlaşmaya varılmasında "büyük çaba harcayan" Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür ettiği de paylaşıldı.

"Gazze'deki kıtlığın sona ermesi için yeterli ve acil insani yardımın bölgeye ulaştırılmasının zorunlu olduğunu" vurgulayan Safedi, "anlaşmanın hükümlerinin tam olarak uygulanması, savaşın sona ermesi ve saldırıların yıkıcı sonuçlarıyla ilgilenilmesi" çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Hamas da Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayarak, Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Trump'ın çabalarını takdirle karşıladığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mısır'daki görüşmelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından kabineyi toplayıp İsrailli esirlerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşmasını onaylayacaklarını bildirmişti.