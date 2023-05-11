Ürdün: Gazze'de yaşananlar, barışın gerçekleşmesine dair fırsatları yok ediyor

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşananların "barışın gerçekleşmesi fırsatlarını yok ettiği" konusunda uyardı.

Ürdün devlet televizyonunda yayımlanan habere göre, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Almanya, Fransa ve Mısır dışişleri bakanlarıyla bir araya geldiği toplantının ardından basın açıklaması yaptı.

Gazze Şeridi'nde yaşananların tehlikeli olduğunu belirten Safedi, bunun güvenliğin giderek kötüleşmesinin devamı niteliğinde olduğunu ve barış sürecine yönelik güvenin kaybolmasından kaynaklandığını ifade etti.

Safedi, iki devletli çözümün her geçen gün baltalandığına dikkati çekerek, Filistinlilerin güvenliği sağlanmadan İsrail'in güvenliğinin sağlanamayacağının altını çizdi.

Dışişleri Bakanı Safedi, "Gazze Şeridi'nde yaşananlar adil ve kapsamlı barışın gerçekleştirilmesine dair fırsatları yok ediyor. Barış ve güvenlik herkesin hakkı." dedi.

Toplantının Filistinli çocuk ve kadınların öldürüldüğü tehlikeli ve zor durumların yaşandığı bir dönemde yapıldığına dikkati çeken Safedi, "İşgal sona ermeli ve barış fırsatını baltalayan uygulamalar durdurulmalı." ifadelerini kullandı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ve Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin düzenli istişarelerinin bir parçası olarak Münih Formatı kapsamında bir araya gelmişti.

Almanya, Fransa, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanları, "İsrail-Filistin ihtilafında tırmanan şiddetin yatıştırılması için acil adımlar atılması" çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in Gazze saldırıları

İsrail ordusu, 9 Mayıs Salı sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak, abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

Filistinli gruplar da Gazze'den İsrail'e bir dizi roket atarak karşılık vermişti. İsrail gece saatlerinde İslami Cihad'ın roket biriminden sorumlu Ali Hasan Gali'yi düzenlediği hava saldırısıyla öldürmüştü.

İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gali'nin öldürüldüğünü doğrulamıştı.

İsrail, Gazze'ye düzenlediği saldırılarda bugüne kadar aralarında Gali'nin de yer aldığı İslami Cihad'ın üst düzey kadrosundan 5 ismi öldürdü.

İsrail ordusunun saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 26'ya, yaralı sayısı ise 80'e yükselmişti.

Filistinli tutuklu Hıdır Adnan'ın, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasıyla yargılama olmaksızın cezaevinde tutulmasına karşı sürdürdüğü 87 günlük açlık grevinden sonra 2 Mayıs'ta hayatını kaybetmesiyle bölgede gerilim tırmanmıştı. İsrail, Adnan'ın naaşını ailesine teslim etmeyi reddetmişti.