Ürdün, Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü Tasarısının Kabulünü Memnuniyetle Karşıladı

Ürdün, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun, Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'ni onaylayan tasarının kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, tasarının BM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada, kararın, işgali sona erdirmenin, bölgede güvenlik ve istikrarı garanti altına alan adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmanın tek yolu olarak iki devletli çözümü destekleme yönündeki uluslararası iradeyi teyit ettiği aktarıldı.

Bakanlığın açıklamasında, bu kararın Filistin halkının haklarının yerine getirilmesi yolunda önemli bir adım olduğu ve bunların başında da iki devletli çözüme dayalı bağımsız bir devletin kurulmasının geldiği belirtildi.

BM Genel Kurulu'nda bugün, Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'nin onaylanması için sunulan tasarıya ilişkin oylama yapılmıştı.

Oylamada, ABD ve İsrail'in de aralarında olduğu 10 ülke "hayır" oyu kullanırken, 142 ülke Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi'ni onaylayan karara "evet" oyu vermişti.

Oylamada, 12 ülke çekimser kalmıştı.

Fransa ve Suudi Arabistan tarafından sunulan Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanmasına İlişkin New York Bildirgesi, Hamas'ın dahil olmadığı bir Filistin Devleti'nin tanınmasını ve İsrail-Filistin çatışmasının barışçıl bir şekilde sona ermesini hedefliyor.