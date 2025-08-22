Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan Sert Kınama

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi'nin Ürdün Nehri'nin doğu ve batı kıyılarının "İsrail toprağı" olduğunu öne süren ifadelerini sert bir şekilde kınadı.

Bakanlık tarafından yayımlanan bildiride, Karhi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan "E1" bölgesinde yerleşim inşasına yönelik alınan kararı överek yaptığı açıklamalara tepki gösterildi.

Açıklamada Karhi'nin sözleri, "Ürdün Nehri'nin iki yakasının sözde İsrail toprağı olduğu şeklindeki aşırılık yanlısı hayaller ve saçmalıklar." olarak nitelendirildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, bu "tahrik edici ve nefret söylemi içeren" açıklamaları kesin bir dille reddettiğini belirtti ve bunların Ürdün'ün kararlı tutumunu ve Filistin halkının meşru haklarına olan desteğini etkilemeyeceğini vurguladı.

Bakanlık, söz konusu ifadelerin, uluslararası alanda izole olmuş ve derin bir siyasi kriz yaşayan İsrail hükümetinin, ayrımcı ve ırkçı nefret ideolojilerini yayarak bölgede süregelen çatışmaları körüklemeye çalıştığını gösterdiğini belirtti.

Ayrıca, İsrail hükümetinin uluslararası hukuku, BM Antlaşması'nı ve Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden politikalarının bölge güvenliği ve istikrarı açısından ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekildi.

Ürdün, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, İsrail'in kışkırtıcı söylemlerini ve işgal altındaki Gazze ile Batı Şeria'daki saldırgan politikalarını durdurması için yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesini talep etti.

Ayrıca, Filistin halkının meşru haklarının sağlanması, bağımsız ve egemen devletinin kurulması ve İsrail tarafından işlenen suçların durdurulup sorumluların cezalandırılması çağrısı da yinelendi.

E1 bölgesinde dün konuşan Bakan Karhi, "Ürdün Nehri'nin iki yakası da bizimdir" şeklinde ifadeler kullanmıştı.