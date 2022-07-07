Ürdün Dışişleri Bakanı, UNRWA Genel Komiseri ile Filistinli mültecilere yardımı görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ürdün Dışişleri Bakanı, UNRWA Genel Komiseri ile Filistinli mültecilere yardımı görüştü

AA - Laith Al - Güncel
 - Güncelleme:
Ürdün Dışişleri Bakanı, UNRWA Genel Komiseri ile Filistinli mültecilere yardımı görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile Filistinlilere gerekli hizmetleri sağlayacak destek olanaklarını ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile Filistinlilere gerekli hizmetleri sağlayacak destek olanaklarını ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Safedi, ülkeyi ziyaret eden Lazzarini ile başkent Amman'da görüştü.

Safedi ile Lazzarini, UNRWA'nın karşılaştığı zorluklar ile Filistinli mültecilere gerekli hizmetleri sürdürme yolunda UNRWA'ya destek olanaklarını değerlendirdi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, UNRWA'ya mali ve siyasi destek için harekete geçmenin önemine dikkati çekti.

UNRWA'nın yetki ve yükümlülüklerinde her türlü olası değişikliğe karşı olduklarını vurgulayan Safedi, "UNRWA, BM'den aldığı yetkiyle Filistinli mültecilere hizmet sunmakla yükümlüdür. UNRWA'nın yetki ve yükümlülükleri tartışılmaya açık değildir." dedi.

Görüşmede UNRWA'nın bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla istişare ve koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık kalındığı aktarıldı.

Suriye, Lübnan, Ürdün, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki 5,5 milyondan fazla Filistinli mülteciye başta eğitim ve sağlık olmak üzere temel hizmetler sağlayan UNRWA, son yıllarda bağışçı ülkelerin desteklerini azaltması sebebiyle projelerine kaynak bulmakta zorlanıyor.

AA / Laith Al - Güncel

Birleşmiş Milletler Mevlüt Çavuşoğlu Ürdün Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title