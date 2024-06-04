Ürdün Dışişleri Bakanı Suriyeli Mültecilere Uluslararası Desteği İstedi

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, uluslararası toplumdan Suriyeli mülteciler konusunda sorumluluklarını yerine getirmesini istedi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Safedi, başkent Amman'da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile bir araya geldi.

Görüşmede, Ürdün ile AB arasında "ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi" konusu ele alındı.

Ürdün'deki Suriyeli mülteciler krizine değinen Safedi, "uluslararası toplumun Suriyeli mültecilere karşı sorumluluklarını üstlenmesi" ve sorumluluğun sadece Ürdün'e ve diğer ev sahibi ülkelere bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere uluslararası desteğin azaldığını vurgulayan Safedi, Suriyeli mültecilere ev sahipliği konusunda Ürdün'e verdiği destek için AB'ye teşekkür etti.

Schinas ise Ürdün'ün Suriyeli mültecilere ev sahipliği yapmasını ve onlara makul yaşam şartları sağlamasını takdirle karşıladığını dile getirdi.

Ürdün coğrafi konumu itibarıyla Filistin, Irak ve Suriye'den en çok göç alan ülkeler arasında yer alıyor. Ülkede 2 milyon Filistinli, 1,3 milyon Suriyeli ve binlerce Iraklı sığınmacı yaşıyor.