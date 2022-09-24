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Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile "bölgesel krizleri" görüştü

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Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile 'bölgesel krizleri' görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bölgesel krizlere yönelik çözüm olanaklarını ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İranlı mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bölgesel krizlere yönelik çözüm olanaklarını ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Safedi'nin Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulundaki temasları çerçevesinde İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı aktarılan açıklamada, Safedi ile Abdullahiyan'ın iyi komşuluk prensibine dayalı bölgesel krizlere çözüm yolları ve istikrarı sağlama çabalarını konuştuğu ifade edildi.

Ürdün-İran ilişkileri, Amman'ın 1980'li yıllarda İran'a karşı Irak'ı desteklemesi sebebiyle uzun yıllar kesintiye uğradı.

Irak hükümet kaynaklarının, iki ülke temsilcilerinin Bağdat'ta diyalog için bir araya geleceğine dair sundukları bilgiler ise henüz Amman ve Tahran tarafından resmi olarak teyit edilmedi.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Hüseyin Emir Ürdün İran Güncel Haberler

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