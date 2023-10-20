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Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "Halkımız soruyor, Ukraynalıları gıda ve ilaçtan mahrum bırakmak savaş suçu oluyor da Gazzeliler mahrum bırakılınca...

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Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "Halkımız soruyor, Ukraynalıları gıda ve ilaçtan mahrum bırakmak savaş suçu oluyor da Gazzeliler mahrum bırakılınca neden savaş suçu olmuyor?

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "Halkımız soruyor, Ukraynalıları gıda ve ilaçtan mahrum bırakmak savaş suçu oluyor da Gazzeliler mahrum bırakılınca neden savaş suçu olmuyor?"

Kaynak: AA / Güncel

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