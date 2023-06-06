Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Fidan'ı tebrik etti

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan ile Safedi telefonda görüştü.

Safedi, Fidan'ı yeni görevi dolayısıyla kutladı.