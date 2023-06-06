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Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Fidan'ı tebrik etti

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, Fidan'ı tebrik etti

Güncel Haberler

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan ile Safedi telefonda görüştü.

Safedi, Fidan'ı yeni görevi dolayısıyla kutladı.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Hakan Fidan Ürdün Güncel Haberler

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