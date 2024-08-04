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Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi, Tahran'da İran Dışişleri Bakan Vekili ile görüştü

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Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile Tahran'da bir araya geldi. Safadi, ziyaretinin amacının İsrail'den İran'a veya tam tersine bir mesaj iletmek olmadığını belirtti.

- Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi: " Tahran'a, İsrail'den İran'a veya tam tersine bir mesaj iletmek amacıyla gelmedim"

Ayman Safadi, İran'da

TAHRAN - Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Tahran'da İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile bir araya geldi. Safadi, "İranlı mevkidaşıma, Tahran'a, İsrail'den İran'a veya tam tersine bir mesaj iletmek amacıyla gelmediğimi söyledim" dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesinin ardından bölgedeki tansiyon yüksek. Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere Tahran'a geldi. Bakan Safadi, ziyareti kapsamında İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile görüşme gerçekleştirdi. Safadi, " Tahran'a yaptığım ziyaret, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları açık ve net bir şekilde çözmek amacıyla gerçekleşti. Böylelikle karşılıklı çıkarlarımız sağlanmış olsun" dedi.

" Tahran'a, İsrail'den İran'a veya tam tersine bir mesaj iletmek amacıyla gelmedim"

Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nın İranlı bir yetkiliye dayandırdığı ve "Tahran yönetiminin Safadi'ye biri Ürdün liderliğine, diğeri ise ABD ve İsrail'e yönelik olmak üzere 2 mesaj ileteceği" yönündeki haberine değinen Safadi, bu iddiaların İranlı mevkidaşı tarafından yalanlandığını ifade etti. Safadi, "İranlı mevkidaşıma, Tahran'a İsrail'den İran'a veya tam tersine bir mesaj iletmek amacıyla gelmediğimi söyledim" ifadelerini kullandı. Safadi, bölgedeki gerginliğin tırmanmasını önlemek için atılacak ilk adımın, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına son vermesi olması gerektiğini vurguladı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi'nin Tahran ziyareti, İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırıları, İsmail Haniye suikastı, İsrail'in Beyrut'un güneyine saldırısı ve Hizbullah'ın üst düzey komutanı Fuad Shukr'un öldürülmesi gibi bölgedeki gerilimlerin arttığı bir dönemde gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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