Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi, Filistin'de - Haberler

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, sürpriz bir ziyaretle Ramallah'a giden Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safadi ile İsrail'in son dönemde Kudüs'te tırmandırdığı gerilimi ele alacağı bildirildi.

Filistin Devlet Başkanlığı'nın yayınladığı fotoğraflara göre, Abbas, daha önce açıklanmayan bir program kapsamında helikopterle Ramallah'a giden Safadi ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Filistin devlet televizyonu, Safadi'nin Filistin yönetimiyle "İsrail'in son dönemde Kudüs'te tırmandırdığı gerilimi ve farklı konularda Ürdün-Filistin çalışmalarını" ele alacağını duyurdu.

Safadi'nin, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreter Vekili Muhammed Hüseyin eş-Şeyh ile görüşmesinin ardından da bir basın toplantısı düzenleyeceği aktarıldı.

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla pazar günü provokatif "bayrak yürüyüşü" gerçekleştirmişti.

On binlerce fanatik Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yürümüştü.

İsrail polisi, Filistinlilerin bölgeye ulaşmasını engellemek için Eski Şehir çevresinde bariyerler kurmuştu. İsrail polisi gün içinde Filistinlilere güç kullanarak müdahale etmiş, 50'den fazla Filistinliyi gözaltına almıştı.

Aşırı sağcı Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere sözlü ve fiziksel saldırmış, Eski Şehir bölgesinde "Araplara ölüm" gibi ırkçı provokatif sloganlar atmıştı. Filistin Kızılayı, olaylarda 79 Filistinlinin yaralandığını, 28'inin hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.

AA / Güncel