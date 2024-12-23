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Ürdün Dışişleri Bakanı'nın Suriye ile İlk Diplomatik Teması

Ürdün Dışişleri Bakanı'nın Suriye ile İlk Diplomatik Teması
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Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Şam'da Suriye'nin yeni yönetim lideri Ahmed eş-Şara ile görüştü. Görüşmelerde iki ülke arasındaki iş birliği, Suriyeli mültecilerin geri dönüşleri ve sınır güvenliği gibi konular ele alındı.

(ANKARA) - Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, bugün Şam'da Suriye'nin yeni yönetiminin lideri Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi. İkili görüşmenin iki ülke arasında yapılacak iş birliklerinin yanı sıra, Ürdün'deki Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönüşleri, iki ülke arasındaki sınır güvenliği ve kaçakçılık konularının ele alındığı belirtildi.

Amman, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'nin bugün Şam'da Suriye'nin yeni yönetiminin lideri Ahmed eş-Şara (eski adıyla Ebu Muhammed el-Colani) ile bir araya geldiğini ve bunun Beşar Esad'ın devrilmesinden bu yana Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan sonra Şara'nın ikinci yüksek düzeyde diplomatik teması olduğunu belirtti. Safadi'nin ziyareti, Esad'ın devrilmesinden bu yana Ürdünlü üst düzey bir yetkilinin yaptığı ilk ziyaret oldu.

Esad'ın devrilmesinden sonra Ürdün'den Suriye'ye ilk diplomatik temas

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Safadi ve Şara'nın bir araya geldiği görüntüleri paylaşırken, görüşmeyle ilgili ayrıntı verilmedi. Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan daha önce yapılan bir açıklamada, Safadi'nin yeni Suriye liderinin yanı sıra "birkaç Suriyeli yetkiliyle" de görüşeceği belirtilmişti.

Ürdün medyasında yer alan haberlerde, ikili görüşmenin iki ülke arasında gelecekte yapılacak olan iş birliğinin yanı sıra, Ürdün'deki Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönüşleri, iki ülke arasındaki sınır güvenliği ve kaçakçılık konularının ele alındığı vurgulandı.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Momani: "Suriye'deki istikrar, Ürdün'ün çıkarınadır ve sınırlarında güvenlik sağlanacaktır

Ürdün Hükümet Sözcüsü Muhammed Momani, dün gazetecilere verdiği demeçte, Amman'ın "kardeş Suriye halkının iradesinin yanında yer aldığını" belirterek, iki ülke arasındaki yakın bağları vurgulamıştı. Momani, Ürdün'ün Suriye'de güvenlik ve istikrarın yeniden tesis edildiğini görmek istediğini ve "topraklarının birliğini" desteklediğini söyleyerek, savaşın yıktığı Suriye'deki istikrarın Ürdün'ün çıkarına olduğunu ve "sınırlarında güvenliği sağlayacağını" belirtmişti.

Ürdün'deki 7 bin Suriyeli, ülkelerine geri döndü

Ürdünlü yetkililere göre, 2011'den bu yana savaştan kaçarak Ürdün'e sığınan bazı Suriyeliler evlerine dönmeye başladı. Ürdün İçişleri Bakanlığı, 19 Aralık Perşembe günü yaptığı açıklamada, Amman'ın ev sahipliği yaptığını söylediği 1 milyon 300 bin Suriyeli mülteciden 7 binden fazlasının ülkeden ayrıldığını bildirdi. Birleşmiş Milletlere göre ise Ürdün'de 680 bin Suriyeli mülteci kayıtlı.

Şara'nın üst düzey görüşmeleri

Ürdün, ayrıca bu ayın başlarında üst düzey Arap, Türk, AB ve ABD'li diplomatların yıllarca süren iç savaşın ardından kapsayıcı ve barışçıl bir geçiş çağrısında bulunduğu bir zirveye ev sahipliği yapmıştı.

Esad'ın devrilmesinin ardından yeni yönetimin lideri olan Şara, son günlerde Orta Doğu ve AB başta olmak üzere bir çok ülkeden üst düzey yetkiliyle görüşmeler yapmıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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