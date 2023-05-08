Ürdün Dışişleri Bakanı'ndan 'Suriye'de hava saldırısı' haberlerine yanıt Açıklaması

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Ürdün Hava Kuvvetlerinin Suriye'de uyuşturucu üretimi yapan bir yeri hedef aldığına dair haberler üzerine "ülkenin güvenliği için atılacak tüm adımların uygun zamanda açıklanacağını" söyledi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Ürdün Hava Kuvvetlerinin Suriye'de uyuşturucu üretimi yapan bir yeri hedef aldığına dair haberler üzerine "ülkenin güvenliği için atılacak tüm adımların uygun zamanda açıklanacağını" söyledi.

Safedi, başkent Amman'da Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Suriye'ye hava saldırısı haberleriyle ilgili soruya cevap veren Safedi, "Ulusal güvenliği korumak için herhangi bir adım atacağımız zaman bunu uygun vakitte açıklayacağız. Kaçakçılığın arttığı bir zamanda uyuşturucu meselesi, ülke ve bölge için büyük bir tehdittir." ifadelerini kullandı.

Saldırının düzenlenip düzenlenmediğine ilişkin net bir cevap vermeyen Safedi, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele için siyasi bir güvenlik ekibi oluşturmak amacıyla konuyu Suriye tarafı ile istişare toplantısında ele aldıklarını belirtti.

Basın toplantısında Ürdün ile Hollanda arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştirilmesinin konuşulduğu aktarıldı.

Medyada, bugün, Ürdün'ün Suriye'nin güneyindeki Dera'da uyuşturucu üreten bir yere hava saldırısı düzenlediği haberleri yer almıştı.

Deralı aktivistlerin kurduğu Horan Özgürleri Topluluğu kaynakları ise uçakların hangi ülkeye ait olduğunun bilinmediğini duyurmuştu.

Öte yandan Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, 6 Mayıs'ta CNN'e yaptığı açıklamada, Suriye'den uyuşturucu kaçakçılığının önünün alınmaması halinde "Suriye topraklarında askeri operasyon dahil gerekli tedbirleri alacakları" yönünde ifadeler kullanmıştı.