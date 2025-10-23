Ürdün Dışişleri Bakanı'ndan Gazze Ateşkesi Açıklaması

AMMAN, 23 Ekim (Xinhua) -- Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen Safedi (sağda), Ürdün'ün başkenti Amman'da Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel ile bir araya geldi, 22 Ekim 2025.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Safedi, çarşamba günkü görüşmede Gazze ateşkesinin ikinci aşamasına geçilmesinin kilit öneme sahip bir öncelik olduğunu söyledi. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)