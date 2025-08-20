Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail'in Suriye'ye Girişi Anarşiye Yol Açar

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Suriye topraklarına müdahalesinin durumu istikrarsızlaştıracağını ve anarşiye yol açacağını belirtti. Lavrov ile düzenlenen basın toplantısında, Suriye'nin egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in, Suriye topraklarına girmesinin anarşiye yol açacağını söyledi.

Safedi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İsrail'in Suriye'deki durumu istikrarsızlaştırdığını belirten Safedi, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye zorlanması, Suriye topraklarının daha derinliklerine inmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

Safedi, "Suriye yönetimi, komşu İsrail için bir tehdit oluşturmuyor. İsraillilerin endişelerine de saygı duyacak adımlar atmalıyız ancak Suriye topraklarına el konulması, bu sorunları ve endişeleri çözmeyecek. Bu, yalnızca istikrarsızlığa ve anarşiye yol açacaktır." diye konuştu.

Suriye Devletinin, egemenliğini ve bütünlüğünü sağlamak için üzerine düşen her şeyi yapacağını umduğunu dile getiren Safedi, Suriye hükümetinin bu yöndeki tüm çabalarını destekleyeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel
