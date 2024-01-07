Ürdün Dışişleri Bakanı İsrail'in Gazze saldırılarını kınadı

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların hemen durdurulması yönündeki çağrısını yineledi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan paylaştığı açıklamaya göre Safedi, Türkiye ile başladığı yurt dışı turunun üçüncü durağı olarak Ürdün'e ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

İki Bakan, Gazze'deki gelişmeleri ve savaş nedeniyle büyüyen insani krizi ele aldı.

Görüşmede, saldırıların hemen durdurulması, sivillerin korunması, insani ve tıbbi yardımların yeterli şekilde Gazze'nin tüm bölgelerine ulaşmasının güvence altına alınması gerektiğini kaydeden Safedi, İsrail'in Batı Şeria ve Kudüs'te meşru olmayan uygulamalarının da son bulması gerektiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan bölge turuna çıkmıştı.