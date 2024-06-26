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Ürdün Dışişleri Bakanı: İsrail'in Filistin'e saldırıları uluslararası hukuku ihlal ediyor

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Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının uluslararası hukukun ihlali olduğunu ve bu durumun uluslararası hukukun güvenilirliğini tehlikeye attığını belirtti. Safedi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının savaş suçu olduğunu vurgulayarak, uluslararası toplumu bu durumu göz önünde bulundurmaya çağırdı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının uluslararası hukukun ihlali olduğunu, bu nedenle uluslararası hukukun güvenilirliğinin de tehlikeye girdiğini bildirdi.

Safedi, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Atina'da bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Safedi, Ürdün'ün Birleşmiş Milletler Şartı'na ve ortak insani değerlere saygı duyduğunu ancak İsrail'in Filistin'e saldırıları nedeniyle tüm bu değerlerin ihlal edildiğini belirtti.

Safedi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle çocukların öldüğüne, okulların, hastanelerin, camilerin yerle bir edildiğine dikkati çekerek, bunun ne İsrail'in ne de bölgenin güvenliğine faydası olmadığını vurguladı.

Herkesin arzusunun bölgede barışın sağlanması olduğunu kaydeden Safedi, bağımsız Filistin devletinin kurulacağı iki devletli çözümün barış için tek yol olduğunu ifade etti.

Safedi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının savaş suçu olduğunu vurgulayarak, İsrail'in Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını engellemeyi bırakması gerektiğini söyledi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını sona erdirmesi gerektiğini belirten Safedi, bu durumun tüm bölgeyi tehlikeye attığını kaydetti.

Safedi, uluslararası hukukun ihlal edildiğini ifade ederek, "Uluslararası hukukun güvenilirliği de tehlikeye giriyor. Avrupa ve ABD'deki dostlarımız bunları göz önünde bulundurmalı." diye konuştu.

"Tüm dünyanın tek arzusu bu kabusun sona ermesi"

Yerapetritis de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları için "Sadece Avrupa'nın değil, tüm dünyanın tek arzusu bu kabusun sona ermesi. Bu ancak bir Filistin devletinin kuruluşuna ilişkin net ve gerçekleştirilebilir bir vizyona ulaşılabilmesi ile mümkün olabilir, ki bu İsrail'in güvenliğini de garanti edecektir." ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği'ne (AB), Gazzeli çocukların savaş sonuna kadar misafir edilmesini önerdiğini belirten Yerapetritis, Danimarka ve Portekiz ile ortak bir inisiyatif alarak AB'ye Filistin Yönetimi'ne şeffaflık ve işlevselliği artıracak, demokratik kurumları güçlendirecek bir destek verilmesini de önerdiklerini dile getirdi.

Yerapetritis, bir diğer önerisinin de Arap ve AB üye ülkeleri Dışişleri Bakanlarından oluşacak bir misyonun barış süreci için aracı rolü üstlenmesi olduğunu aktardı.

Kaynak: AA / Güncel

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