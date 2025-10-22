Haberler

Ürdün Dışişleri Bakanı, Gazze'de Kalıcı Ateşkes ve İnsani Yardımlara Dikkat Çekti

Güncelleme:
Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Gazze'de sağlanan ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve insani yardımların artırılması gerektiğini vurguladı. Hollanda Dışişleri Bakanı ile düzenlediği basın toplantısında, iki ülkenin ortak hedefinin bölgedeki barışın sağlanması olduğu belirtildi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Hamas ile İsrail arasında Gazze'de sağlanan ateşkes mutabakatının kalıcı olması ve daha fazla insani yardımın bölgeye girmesi gerektiğini söyledi.

Safedi, ülkesini ziyaret eden Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel ile başkent Amman'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Gazze Şeridi'ne yönelik İsrail saldırılarının son bulması ve insani yardımların hem güvenli hem de etkin şekilde bölgeye ulaşmasını sağlamak için uluslararası ortaklarıyla çabalarını sürdürdüklerini dile getiren Safedi, "Hem Ürdün hem de Hollanda'nın ortak önceliği Gazze'de ateşkesi kalıcı hale getirmektir." dedi.

Safedi, Gazze'de yaşayan Filistin halkının acılarını hafifletecek şekilde insani yardımların daha fazla girmesi gerektiğini vurguladı.

Hollandalı mevkidaşıyla işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan gelişmelere de değindiklerini aktaran Safedi, "Ürdün olarak Batı Şeria'daki yerleşim politikalarını reddediyor ve kınıyoruz. Nitelim bunlar, iki devletli çözümü baltalayan adımlardır." ifadelerini kullandı.

Hollanda Dışişleri Bakanı Van Weel de Gazze'de sağlanan ateşkes için çapa sarf eden Türkiye, Mısır ve Katar'ın yanında Ürdün'ün rol aldığını dile getirerek, çabalarından dolayı söz konusu ülkelere teşekkür etti.

Van Weel, Gazze'de sağlanan ateşkesten sonra kalıcı bir barışın sağlanması gerektiğini kaydetti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel


