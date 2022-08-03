Ürdün Dışişleri Bakanı, BM Genel Sekreteri Guterres'le 'iki devletli çözümü' görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistin ve İsrail arasında iki devletli çözüme dayalı kapsamlı ve adil bir barış için sarf edilen çabaları ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Safedi ile Guterres, ABD'nin New York kentindeki BM Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen "dünyanın nükleer silahlardan arındırılması toplantıları" kapsamında bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) hizmetlerini sunmaya devam etmesi için gerekli desteği sağlamanın yollarını ele alan ikili, Filistin ve İsrail arasında iki devletli çözüme dayalı kapsamlı ve adil bir barış için sarf edilen çabaları görüştü.

Guterres ile Safedi, Libya, Irak ve Lübnan'daki durumu, Suriye ve Yemen krizlerini çözme çabalarını, Ukrayna krizini ve bunun gıda ile enerji güvenliği üzerindeki yansımalarını da masaya yatırdı.

Safedi, New York'taki temasları kapsamında İsveç, Macar, Arjantin ve Belçikalı mevkidaşlarıyla da bir araya gelerek, ikili ilişkileri ele aldı.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını kabul etmemesi, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilere geri dönüş hakkını tanımaması ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.