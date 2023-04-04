Ürdün Dışişleri Bakanı, AB Temsilcisi Borrell ile Filistin ve Suriye'yi görüştü

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Filistin meselesini ve Suriye krizinin sona ermesi için devam eden çabaları ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Filistin meselesini ve Suriye krizinin sona ermesi için devam eden çabaları ele aldı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Safedi ve Borrell, Ürdün ile AB arasındaki işbirliği ve koordinasyonun devam etmesi için Belçika'nın başkenti Brüksel'de kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Safedi, görüşmede, Filistin topraklarında devam eden tehlikeli duruma değinerek, şiddeti körükleyen ve iki devletli çözümü baltalayan yasa dışı İsrail adımlarının durdurulması gerektiğini vurguladı.

AB'nin iki devletli çözüm, Filistinlilerin zorla göç ettirilmeleri ve mülklerine zarar verilmesi ile el konulması konusunda izlediği siyasi tutumun önemine işaret eden Safedi, başta işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve diğer tüm kutsal İslami ve Hristiyan bölgelerine saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Safedi ile Borrell, iki devletli çözüm temelinde kapsamlı ve adil bir barışın gerçekleştirilmesi ve bu konuda yapılan çalışmaların devam etmesi konusunda anlaştı.

İkili ayrıca, Suriye krizinin sona erdirilmesi için Ürdün'ün girişimlerinin desteklenmesini de ele aldı.

Safedi, Suriye'deki mevcut kriz durumunu devam ettirmenin imkansızlığına vurgu yaptı.

Safedi dün Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile Berlin'de görüşmüştü.

Baerbock, ortak basın toplantısında, "Ne yazık ki bu yıl ramazan ayının arzu edildiği gibi barış, aile ve neşe içinde geçmediği acı bir gerçektir. Orta Doğu'daki çatışmalar son haftalarda ve aylarda yeniden alevlendi ve daha fazla cana mal oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Safedi ise Filistin meselesinde durumun daha da tehlikeli bir şekilde büyümesini önlemek için Almanya ile yoğun bir şekilde çalıştıklarını söylemişti.