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Ürdün Depremin Vurduğu Suriye'ye Yardım Konvoyu Gönderdi

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Ürdün Depremin Vurduğu Suriye'ye Yardım Konvoyu Gönderdi

AMMAN, 24 Şubat (Xinhua) -- Ürdün Haşimi Yardım Kuruluşu (JHCO) ilaç, gıda, battaniye ve içme suyu yüklü 14 kamyonluk bir konvoyu depremin vurduğu Suriye'ye sevk etti.

AMMAN, 24 Şubat (Xinhua) -- Ürdün Haşimi Yardım Kuruluşu (JHCO) ilaç, gıda, battaniye ve içme suyu yüklü 14 kamyonluk bir konvoyu depremin vurduğu Suriye'ye sevk etti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'nın Perşembe günü konuya ilişkin yaptığı açıklamaya göre yardım, sınır ötesi ulaşım sistemiyle Suriye'nin harap olmuş bölgelerine ulaştırılacak.

Açıklamaya göre Suriye'deki Yüksek Yardım Komitesi, JHCO'dan 7 tır yardım alırken, Suriye'de faaliyet gösteren Birleşmiş Milletler kuruluşlarına da depremzedelere dağıtılmak üzere 7 tır yardım daha teslim edildi.

Bakanlık sözcüsü Sinan Al-Majali, depremlerin sonuçlarıyla başa çıkmaya çalışan Suriye'ye yardım ve desteklerinin devam ettiğini vurguladı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Suriye hükümetinin ve isyancıların elindeki bölgelerde yaklaşık 7.000 kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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