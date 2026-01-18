Haberler

Ürdün, Suriye'deki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ürdün, YPG/SDG'nin Suriye hükümetine entegrasyonu ve ateşkes sağlanması yönünde varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı, bu gelişmenin Suriye'nin birliği ve güvenliğine katkıda bulunacağını belirtti.

Ürdün, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında örgütün Suriye ordusuna tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes sağlanmasına yönelik anlaşmayı memnuniyetle karşıladı ve söz konusu gelişmeyi "Suriye'nin birliğini, istikrarını ve güvenliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım" olarak değerlendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık Sözcüsü Fuat el-Mecali, Ürdün'ün Suriye'nin güvenliği, istikrarı, egemenliği, toprak bütünlüğü ve vatandaşlarının güvenliğine yönelik desteğini bir kez daha teyit etti.

El-Mecali, anlaşmaya varılmasında ABD'nin oynadığı rolü takdir ettiklerini belirtti ve anlaşma hükümlerinin, "Suriye ve halkının çıkarlarına hizmet edecek, iyileşme ve yeniden yapılanma çabalarını destekleyecek şekilde uygulanmasının" önemine vurgu yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ateşkes anlaşmasının imzalandığını ve SDG'nin Suriye hükümetiyle tam entegrasyon sürecine gireceğini duyurmuştu.

Suriye ordusu, başlattığı askeri operasyonlarla ülkenin doğu ve kuzeydoğusundaki geniş alanları geri almıştı.

Söz konusu operasyonlar, SDG'nin yaklaşık bir yıl önce Şam yönetimiyle imzaladığı anlaşmaları defalarca ihlal etmesi ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine başlatılmıştı.

Suriye hükümeti, Beşşar Esed liderliğindeki Baas Partisi rejiminin 8 Aralık 2024'te devrilmesinden bu yana ülkede güvenliği tesis etmek amacıyla yoğun çaba yürütüyor.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü

Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki

HÜDA PAR'dan Esra Erol'a sert tepki: Ne zaman kovulacak?
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz

Komşu açık açık itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz
Galatasaray'ın rakibi Atletico Madrid Sörloth ile güldü

Galatasaray öncesi son maçlarına çıktılar! İşte sonuç
Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi

Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi
Esra Erol'un şeriat sözlerine Hüda Par'dan sert tepki

HÜDA PAR'dan Esra Erol'a sert tepki: Ne zaman kovulacak?
Arda Güler İspanya'yı salladı

Arda Güler tüm ülkeyi salladı
Direksiyon dersinde fren yerine gaza basınca olanlar oldu! İşte o anlar

Direksiyon dersinde fren yerine gaza basınca olanlar oldu!