Ürdün'den Yahudi yerleşimcilerin ve İsrailli milletvekilinin, Aksa'ya baskın düzenlemesine tepki - Haberler

Ürdün, fanatik Yahudi grupların ve aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir'in İsrail polisi himayesinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heysem Ebu'l Ful, yayımladığı yazılı açıklamada, fanatik grupların İsrail polisi himayesindeki Aksa baskını ve provoktif eylemlerinin, tarihi ve yasal statükonun ve uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti.

Ebu'l Ful, fanatik Yahudi grupların ve aşırı sağcı Milletvekili Ben-Gvir'in İsrail polisi himayesinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini kınadı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bugün düzenlenecek provokatif "bayrak yürüyüşüne" izin verilmesinin bölgede gerginliği artıracağı uyarısında bulunan Ürdünlü yetkili, İsrail'i, Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeye yönelik tüm uygulama ve ihlallerinden vazgeçmeye ve mabedin kutsallığına saygı duymaya çağırdı.

Mescid-i Aksa'nın bulunduğu 144 dönüm alanın tamamının Müslümanlara ait bir ibadet mekanı olduğuna dikkati çeken Ebu'l Ful, Ürdün Mescid-i Aksa İşleri ve Kudüs Vakıflarının, Aksa'nın tüm işlerini yönetmek ve girişleri düzenlemek için tek yetkili merci ve yasal otorite olduğunu vurguladı.

Fanatik Yahudilerin provokatif "bayrak yürüyüşü" öncesi gerginlik

İsrail polisi, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Doğu Kudüs'te bugün düzenleyeceği "bayrak yürüyüşü" öncesinde sabahın ilk saatlerinden itibaren, Eski Şehir bölgesi ve çevresindeki varlığını artırmıştı.

Sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, içeridekilere müdahale etmişti. Bir grup Filistinli, baskın sırasında Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.

İsrail polisi, bazı gruplara kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmiş ve Kıble Mescidi'nin kapılarını demir zincirlerle kapatmıştı.

Filistinlilere karşı provokatif söylemi ve eylemleriyle tanınan İsrailli aşırı sağcı Milletvekili Itamar Ben-Gvir de sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla her yıl mayıs ayında provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

Statükoya göre, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Aksa'da ibadet etmesine izin verilmemesi gerekiyor ancak fanatik Yahudiler, sık sık İsrail polisi korumasında Aksa'ya baskınlar düzenliyor.