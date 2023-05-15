Ürdün'den Türkiye'deki depremzedeler için 14 ton gıda yardımı

Ürdün, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Türkiye'ye gıda malzemesi yüklü bir yardım uçağı daha gönderdiğini açıkladı.

Ürdün, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Türkiye'ye gıda malzemesi yüklü bir yardım uçağı daha gönderdiğini açıkladı.

Ürdün Haşimi Yardım Kuruluşu'ndan yapılan açıklamada, bunun, depremzedeler için gönderilen 14. yardım uçağı olduğu belirtildi.

Yardım uçağında, depremzedelere ulaştırılmak üzere 14 ton gıda malzemesi bulunduğu kaydedildi.

Haşimi Yardım Kuruluşu Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şibli, yapılan bağışların yardım kuruluşunca hazırlandığını ve Ürdün Hava Kuvvetleri ile Kraliyet Hava Kuvvetleri işbirliğiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını söyledi.

Depremlerin ardından Türkiye'ye çadır ve insani yardım malzemeleri gönderen Ürdün, Kahramanmaraş'ta tam donanımlı bir sahra hastanesi kurmuştu.