Ürdün'den Trump'ın Gazze Planına Destek

Ürdün, Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşılayarak, bunu "savaşı ve onun yıkıcı sonuçlarını sona erdirme yolunda atılan önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Hamas'ın, Trump'ın teklifine olumlu yanıt vermesinin memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, bu "savaşın ve onun yıkıcı sonuçlarının sona ermesi yönünde atılan önemli bir adım" olarak değerlendirildi.

Açıklamada ayrıca Trump'ın, Hamas'ın kabul ettiği ve Gazze'deki Filistin kanının dökülmesini durduracak olan önerisi çerçevesinde bir esir takası anlaşmasının imzalanabilmesi için derhal ateşkes çağrısında bulunmasının da memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Ürdün'ün, Mısır ve Katar'ın kalıcı ateşkes anlaşmasına varılması çabalarında oynadıkları önemli rolü takdir ettiği aktarılan açıklamada, Trump'ın, Batı Şeria'nın ilhakını reddeden tutumunun yanı sıra, savaşı durdurma, Gazze'yi yeniden inşa etme, Filistin halkının yerinden edilmesini önleme ve kapsamlı barışa yönelik çabaları artırma yönündeki çabalarının ve önerilerinin memnuniyetle karşılandığı yinelendi.

Ürdün'ün, ABD ile ortaklığı, çatışmanın sona erdirilmesi ve adil bir barışa ulaşılması çabalarının temel bir ayağı olarak gördüğüne dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının derhal durdurulması ve Gazze Şeridi'nin her yerine yeterli, acil ve sürdürülebilir insani yardımın ulaşması için sınır kapılarının açılması gerektiği vurgulandı.

Uluslararası meşruiyet kararları ve Arap Barış Girişimi doğrultusunda iki devletli çözüm temelinde adil bir barışa ulaşmak için gerçek bir çaba başlatılması çağrısında bulunulan açıklamada, Ürdün'ün, kardeş ülkelerle, ABD ve uluslararası ortaklarıyla birlikte savaşı durdurmak ve iki devletli çözüme dayalı adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için gerçek ve etkili bir yol başlatmak amacıyla çalışmaya devam ettiği dile getirildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik kısıtlamaları kaldırması halinde Ürdün'ün Gazze'ye yardım girişini yeniden başlatmaya ve uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuka uygun olarak yardımların güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamaya hazır olduğu vurgulandı.

Trump'ın saldırıları derhal durdurun mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve Katar ile Gazze'de ateşkes sürecine katkı veren diğer ülkelere teşekkür ettiği mesajında, Gazze'de ateşkes planına ilişkin sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaşmıştı.

Mesajında Hamas'ın kalıcı barışı istediğine inandığını ve İsrail'in esirlerin çıkarılması için Gazze'yi bombalamayı derhal durdurması gerektiğini vurgulayan Trump, Hamas'ın yanıtını da değerlendirmişti.