Haberler

Ürdün: Suriye hükümetinin ülkenin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma çabalarını destekliyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriye hükümetinin güvenlik ve istikrar çabalarını desteklediklerini vurguladı. İki ülkenin ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesinin, Suriye hükümetinin ülkenin güvenliğini, istikrarını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü koruma ve vatandaşlarının güvenliğini sağlama çabalarını desteklediğini vurguladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Safedi, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefonda görüştü.

Bakan Safedi'nin Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile görüşmesinde Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Görüşmede ayrıca, iki ülke arasındaki ilişkilerin sürekli geliştirilmesinin ve iş birliğini genişletmeye yönelik ortak çabaların sürdürülmesinin önemi vurgulanarak, bunun Ürdün ve Suriye'nin çıkarlarını olumlu yönde etkileyeceği ve aralarındaki kardeşlik ilişkilerinin derinliğini yansıtacağı belirtildi.

Safedi, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, Ürdün'ün, Suriye hükümetinin ülkenin güvenliğini, istikrarını, egemenliğini, toprak bütünlüğünü koruma ve vatandaşlarının güvenliğini sağlama çabalarını desteklediğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır

Gerilim tırmanırken Barzani'yi aradı! Verdiği mesaj dikkat çekici
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili skandal yeni ifade: 'Doğruluk mu cesaret mi' oyunu sonrası ilişki iddiası

Akif'le ilgili yeni iddialar! Şişe çevirme oyunu rezillikle bitmiş
Suriye'den çatışmalara ilişkin açıklama geldi: Kürt halkı Suriye'nin geleceğinde asli bir ortağıdır

Suriye'den çatışmalara ilişkin açıklama geldi!
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası

Bomba transfer iddiası
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı