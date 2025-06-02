Ürdün'den Mescid-i Aksa'ya Yönelik Baskınlara Sert Tepki

Ürdün'den Mescid-i Aksa'ya Yönelik Baskınlara Sert Tepki
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Ürdün, aşırı sağcı Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları kınayarak, bu eylemlerin uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'i işgalci güç olarak sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

Ürdün, aşırı sağcı fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını ve provokatif eylemleri kınadı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bu ihlallerin uluslararası hukuku ve Kudüs'ün statüsünü açıkça ihlal ettiği vurgulandı.

İsrail'i işgalci güç sıfatıyla "tüm sorumsuz uygulamalarını derhal durdurmaya ve bunlara son vermeye" çağıran Bakanlık, 144 dönümlük alanıyla Mescid-i Aksa'nın tamamının yalnızca Müslümanlara ait bir ibadet yeri olduğuna dikkati çekti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren 985 fanatik Yahudi Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Mescid-i Aksa'da hayvan kurban etme ve kurban edilmiş hayvanın kanını Harem-i Şerif'e sürme çağrıları yapan Yahudiler, plastik bir torbanın içerisine doldurdukları yeni kesilmiş kanlı hayvan etini Kubbetü's-Sahra'ya sokmaya çalışmıştı.

Fanatik Yahudiler, 12 Nisan akşamı başlayan ve 20 Nisan'a kadar süren "Hamursuz (Pesah) Bayramı"nda Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenlemiş ve kurban etmek için plastik torbaların içinde hayvan sokmaya çalışmıştı.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırım 20. ayı geride bırakırken, fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskınları son dönemde giderek arttı.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonda kritik görevlere gelen aşırı sağcı bakanlar, Mescid-i Aksa'da "Yahudilerin ibadet etmesi ve Mescid-i Aksa'nın yerine bir Yahudi tapınağı inşa edilmesi gerektiğini" açıktan dile getiriyor.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Aksa'nın yerine "tapınak inşa edilmesini arzu ettiğini, bütçesini kendisinin karşılayacağını" söylemişti.

Yahudi Gücü'nden aşırı sağcı Milletvekili Zvi Sukkot da Aksa'da İsrail bayrağı açarak dolaştığı görüntüleri paylaşmış, "Mescid-i Aksa bizim elimizde." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
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