Ürdün'den Mescid-i Aksa'daki ihlallerle ilgili İsrail'e tepki

Ürdün, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'daki baskınlar ve ihlallere ilişkin tepkinin İsrail'e diplomatik yollarla iletileceğini duyurdu.

Ürdün devlet televizyonu El-Memleke'nin haberine göre, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, konuyla ilgili Mecliste konuştu.

Safedi, " İsrail'in Amman Büyükelçisi Amir Weissbrod Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Ancak kendisi Amman'da değildi. İsrail'in Mescid-i Aksa'daki uygulamalarını kınadığımız yönündeki sert mesajımızı iletmek üzere bugün İsrail Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Bakanlığa çağrılacak." ifadelerini kullandı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah da dün, İsrail'e "Mescid-i Aksa'daki tarihi ve yasal statükoya saygı duyma, yasa dışı ve kışkırtıcı uygulamalara" son verme çağrısında bulunmuştu.

Ürdün, 1994'te İsrail'le imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul edildi. Ayrıca Ürdün Kralı Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında 2013'te imzalanan anlaşmaya göre Kudüs ve çevresindeki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı Ürdün'e verildi.

Mescid-i Aksa'ya baskınlar arttı

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarını artırdı.

Yahudi yerleşimci gruplara Aksa'ya baskınlarında İsrail polisi de eşlik ediyor.

Mescid-i Aksa'ya cuma sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, içeridekilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti. Aksa'ya dün ve bu sabah da baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlileri zorla dışarı çıkarmış ve Harem-i Şerif'in kapılarını Filistinlilere kapatmıştı.

Ürdün'e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, bugün 561 Yahudi yerleşimcinin İsrail polisi korumasında Aksa'ya girdiğini açıklamıştı.