Ürdün'den İsrailli Bakana Kınama: Provokatif Bir Adım

AMMAN, 22 Mayıs (Xinhua) -- Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa yerleşkesine yaptığı "baskını" kınadı.

Bakanlık sözcüsü Sinan el-Majali Pazar günü yaptığı açıklamada, Ben-Gvir'in sabahın erken saatlerinde İsrail güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa yerleşkesine yaptığı ziyaretin provokatif bir adım ve gerilimin tırmanmasına yol açan ağır bir ihlal olduğunu belirtti.

Sözcü, ziyaretin uluslararası hukuku, Kudüs ve Kudüs'teki kutsal yerlerin tarihi ve yasal statükosunu ihlal ettiğini de sözlerine ekleyerek, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik tüm ihlallerini derhal durdurmasını ve mekanın kutsallığına saygı göstermesini talep etti.

Al-Majali ayrıca, İsrail'in Kudüs ve Kudüs'teki kutsal yerlerin mevcut tarihi ve yasal statükosunu değiştirmeye yönelik tüm girişimleri durdurması ve 1948'den beri yerleşkeden sorumlu Ürdünlü bir kurum olan Kudüs Vakfı'nın otoritesine saygı duyması gerektiğini vurguladı.